Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Montag bei Baggerarbeiten neben einer Tankstelle in Leipzig-Eutritzsch gefunden worden. Wie die "Leipziger Volkszeitung" berichtet, soll der Blindgänger laut Polizei am Dienstag vor Ort entschärft werden. Dem Bericht zufolge müssen etwa 1.000 Menschen innerhalb eines 600-Meter-Sperrkreises ihre Wohnungen verlassen - voraussichtlich ab 11 Uhr. Stadt und Polizei wollen am Dienstagmorgen eine Karte mit dem Evakuierungsradius veröffentlichen.