Die Mitarbeitenden berichten außerdem von Ungeziefer in den Unterkünften. Viele Menschen hätten Rückenprobleme durch die dünnen Matratzen oder würden deshalb nur noch auf dem Boden schlafen. Im Sommer herrschten über 40 Grad in den Zeltlagern, ausreichende Kühlung habe es bis zum Ende des Sommers nicht gegeben. Im Winter hätten die Menschen trotz eisiger Kälte keine zweite Decke bekommen.

Betreiber: Stadt ist für Baumaßnahmen verantwortlich

Der Betreiber bestreitet die Vorwürfe, er wolle und könne sich aber nicht öffentlich äußern und verweist auf die Stadt Leipzig. Die sei für alle baulichen Maßnahmen der Notunterkünfte verantwortlich. Wir fragen bei der Stadt nach. Sprecher Matthias Hasberg kann die Vorwürfe in diesem Ausmaß nicht nachvollziehen. "Was hier formuliert wird in dieser Breite, ist uns so nicht bekannt. Es sind Notunterkünfte - wie der Name das schon sagt. Das ist ein Zelt, das krieg' ich nie wirklich warm und nie wirklich dicht, da ist es immer laut drin." Bildrechte: Sächsischer Flüchtlingsrat

Das ist ein Zelt, das krieg ich nie wirklich warm und nie wirklich dicht, da ist es immer laut drin. Matthias Hasberg Sprecher der Stadt Leipzig

Hasberg verweist auf regelmäßige Kontrollen der Notunterkünfte unter anderem durch das Sozialamt. Sie seien entsprechend der Umstände in Ordnung gewesen. Dass die Probleme nicht bekannt gewesen sein sollen, wundert eine ehemalige Mitarbeiterin, die wir Betty nennen:

"Wir haben die Beschwerden aufgenommen, meistens einmal die Woche, und sie an die zuständigen Stellen weitergeleitet. Das waren je nach Zuständigkeit das Sozialamt oder der Träger. Und so kleinere Beschwerden, die objektbezogen waren, um die wurde sich schon mal gekümmert. Aber eben die wichtigen Dinge - sowas wie 'Wir frieren jede Nacht', 'Wir haben Angst, dass in der Hitze unseren Kindern etwas passiert', 'Es gibt hier Ratten', 'Es ist schmutzig' - da wurde nichts getan." Zumindest hat es nach den jüngsten Berichten den Anschein.

Stadt Leipzig plant feste Unterkünfte

Derzeit leben in Leipzig etwa 700 Menschen in Notunterkünften. Die Stadt versucht, feste Unterkünfte zu bauen, wie an der Rackwitzer Straße. Dort sollen ab kommendem Jahr 660 Menschen Platz finden. Das Problem für die Stadt: In der Zwischenzeit kommen weitere Geflüchtete dazu. Die Unterbringung von Geflüchteten in einer Zeltstadt sei natürlich alles andere als ideal, meint auch Matthias Hasberg. Aktuell gebe es für die Stadt aber keine andere Möglichkeit.

Stadtsprecher Hasberg sagt: "Das, was der Flüchtlingsrat hier beschreibt, ist die Beschreibung einer Überforderung der Kommunen. Dann passiert nämlich genau das: Ich kann die Leute nicht mehr so unterbringen, wie ich das möchte - nämlich in einem festen Haus - und muss diese Zelte bauen."

Ehemalige Mitarbeiterin: Externe Kontrollen und Mindeststandards notwendig

Betty, die als Sozialarbeiterin in der Notunterkunft gearbeitet hat, sieht es anders: Es gehe schlicht ums Geld, nicht um die Menschen. Die Notunterkünfte sollen so günstig wie möglich betrieben werden. Die Verantwortung für die Zustände schöben sich Stadt und Betreiber gegenseitig zu. Aus ihrer Sicht müssen dringend Lösungen her.

"Es bräuchte auf jeden Fall irgendeine Art von externer Kontrollstelle, also irgendjemand, der nicht Stadt oder Träger ist und die eben unabhängig diese Zustände kontrollieren müssen", ist sich Betty sicher. "Und im nächsten Schritt, den ich für sehr wichtig halte, wäre eine Einführung gesetzlicher Mindeststandards für Geflüchtetenunterkünfte. Denn momentan gibt es dafür nur Empfehlungen - mitentwickelt von UNICEF."