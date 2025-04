Das Verwaltungsgericht Leipzig hat den Weg für den Bau einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in der Hohmannstraße freigemacht. Wie das Gericht mitteilte, ist der Eilantrag mehrerer Anwohner, die sich gegen die Umnutzung der bestehenden Gebäude auf dem Gelände gewandt hatten, abgelehnt worden. Die Stadt Leipzig hatte im September eine Baugenehmigung zur Umnutzung des Grundstücks erteilt. Sie will nach eigenen Angaben eine Unterkunft für bis zu 250 Geflüchtete errichten.

Dagegen hatten sich sich die Antragsteller gewandt. Laut Gericht sahen sie eine wohnähnliche Nutzung in einem faktischen Gewerbegebiet als unzulässig an. Außerdem stelle die geplante Unterkunft ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für die Umgebung mit Berufsakademie und einer Schule dar. Einige dieser Schüler seien selbst migrantisch geprägt und könnten Opfer von Übergriffen werden, so die Befürchtung.