Die Bürgerinitiative "Gegen die neue Flugroute" will am Nachmittag eine Petition an den Sächsischen Landtag überreichen. Die Petition richtet sich gegen den geplanten Ausbau den Frachtflughafens Leipzig/Halle. Der Plattform Open Petition zufolge haben mehr als 10.000 Menschen das Anliegen unterschrieben. Neben der Übergabe ist der Initiative zufolge auch eine kleine Demonstration vor dem Landtag in Dresden geplant.