Bei der Kontrolle einer Luftfrachtsendung am Flughafen Leipzig/Halle hat der Zoll rund 1.000 Gramm Rohopium sichergestellt. Das teilte das Hauptzollamt Dresden am Montag mit. Den Angaben nach hatte die Beamten die Drogen bereits am 22. November gefunden. Die Sendung stammte demnach aus einem deutschen Nachbarland und war auf dem Weg von Europa in Richtung Nordamerika.