Reisende können ab sofort vom Flughafen Leipzig/Halle aus nach Paris fliegen. Der erste Direktflug der spanischen Airline Vueling startete am 2. November. Zweimal wöchentlich sind nun Verbindungen zum Flughafen Orly, im Süden von Paris, geplant. Das teilte der Flughafen Leipzig/Halle mit. Die Flüge starten ein Mal pro Tag am Dienstag und am Sonnabend und dauern jeweils eine Stunde und 45 Minuten.

Die neue Verbindung zwischen Paris und Leipzig/Halle zeigt, dass Vueling wie wir an das Potenzial der Region glaubt. Wir sind optimistisch. Jetzt kommt es darauf an, dass die Unternehmen und die Menschen dieses attraktive Angebot auch nutzen. Götz Ahmelmann CEO der Mitteldeutschen Flughafen AG

Vueling ist ein Tochterunternehmen der International Airlines Group (IAG), zu der auch die Fluggesellschaften British Airways (Sitz in London), Iberia (Sitz in Madrid), Aer Lingus (Sitz in Dublin) und Level (Sitz in El Prat/Spanien) gehören.

Ab Leipzig/Halle in sieben Länder per Direktflug

Vom Flughafen Leipzig/Halle kann man derzeit 14 Ziele in insgesamt sieben Ländern außerhalb Deutschlands direkt anfliegen. In Spanien und Griechenland werden die meisten Ziele angeflogen: vier Städte pro Land. Innerhalb Deutschlands gibt es drei Direktflug-Verbindungen: nach Düsseldorf, Frankfurt am Main und München.

Direktflugverbindungen ab Leipzig/Halle:



Antalya (Türkei)

Düsseldorf (Deutschland)

Fuerteventura (Spanien, Kanarische Inseln)

Frankfurt/Main (Deutschland)

Heraklion (Griechenland)

Hurghada (Ägypten)

Istandbul (Türkei)

Korfu (Griechenland)

Kos (Griechenland)

Las Palmas (Spanien, Kanarische Inseln)

Madeira (Portugal)

Mallorca (Spanien, Baleareninseln)

München (Deutschland)

Paris (Frankreich)

Rhodos (Griechenland)

Teneriffa (Spanien, Kanarische Inseln)

Wien (Österreich)

Jährlich mehr als zwei Millionen Passagiere - außer 2020