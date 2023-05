Das Dialogforum Flughafen Leipzig/Halle steht vor dem Aus: Vertreter von SPD, Grünen und Bürgerinitiativen werden nicht mehr in dem Gremium mitarbeiten, wie die Grünen-Fraktion im Leipziger Stadtrat am Donnerstag mitteilte. Auslöser sei eine geheime Abstimmung am Mittwoch gewesen. In der sollten gemäß eines Leipziger Stadtratsbeschlusses zwei weitere Mitglieder ins Forum aufgenommen werden. Dabei handle es sich um den Ortschaftsrat Burghausen und das Aktionsbündnis gegen den Flughafenausbau Leipzig/Halle. Das wurde den Angaben der Grünen zufolge aber mehrheitlich abgelehnt.