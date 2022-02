Der Flughafen Leipzig/Halle überarbeitet seine Gebührenordnung für Fracht- und Passagierfluglinien. Wie ein Sprecher mitteilte, sollen in der neuen Entgeltordnung Gewicht, Lärm und Emissionen der Flieger berücksichtigt werden. Auch ein Nachtzuschlag soll aufgenommen werden. Weitere Details wurden nicht genannt. Nach Informationen der Leipziger Volkszeitung soll es eine stärkere Unterscheidung zwischen leiseren und lauteren Maschinen geben. Behörden würden untersuchen, welche Flugzeuge am lautesten sind. Für Maschinen wie die Antonow 124 oder die Boing 747-400 könnten dann nachts höhere Gebühren anfallen.

Seit Jahren nimmt der Flugverkehr am Leipziger Flughafen zu. Vor allem im Frachtbereich. So stieg das Frachtaufkommen im vergangenen Jahr laut Flughafensprecher um 15 Prozent - von 1,3 auf 1,6 Millionen Tonnen. Und auch für dieses Jahr wird mit einem weiteren Anstieg an Frachtflüge gerechnet.