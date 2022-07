Die Mitteldeutsche Flughafen AG will rund 500 Millionen Euro in den Ausbau des Flughafens investieren und unter anderem den Frachtflugverkehr fördern. An der AG sind als Anteilseigner die Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie die Städte Leipzig, Halle und Dresden beteiligt.

Neben der Klimaschädlichkeit und der Lärmbelästigung stört sich das Bündnis auch an den öffentlichen Geldern, die in den Ausbau fließen. "Die massiven Subventionen dienen in erster Linie dazu, Profite für DHL und deren Anteilseigner zu sichern, während sich der Flughafen selbst in öffentlicher Hand befindet und regelmäßig Defizite erwirtschaftet", sagt Bündnis-Sprecherin Freitag.