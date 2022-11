Reisen Ryanair fliegt vom Flughafen Leipzig nach Dublin und London

Mit der Wintersaison gilt an den Flughäfen Leipzig und Dresden ein neuer Reiseplan. Insgesamt bieten die Airlines und Reiseveranstalter Direktflüge in 18 Länder an, teilte die Mitteldeutsch Flughafen AG mit. Am Airport in Leipzig übernimmt außerdem eine neue Pfarrerin die Seelsorge.