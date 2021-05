Für lärmgeplagte Anwohnerinnen und Anwohner der sächsischen Flughäfen soll es noch in diesem Jahr einen Fluglärmschutzbeauftragten geben. Besetzt werden soll die Stelle zum 1. September. Der oder die Fluglärmschutzbeauftragte wird dabei die zentrale Ansprechperson und soll vermittelnd tätig sein. Der Beauftragte soll Ansprechpartner für Anwohner, Bürgerinitiativen, Flughafenbetreiber, Fluglärmkommission und Flugsicherung sein, wie Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ankündigte. Der Schwerpunkt der Arbeit wird sich auf den Lärmschutz am Luftfrachtdrehkreuz Leipzig/Halle richten, insbesondere vor dem Hintergrund des wachsenden Verkehrsaufkommens.

Wirtschaftsminister Dulig betonte das strategische Interesse des Freistaates an der weiteren Entwicklung der beiden sächsischen Flughäfen. Die Bedeutung der Flughäfen für Sachsen sei ernorm wichtig. Ohne sie, so Dulig, wäre die Ansiedlung vieler Industrieunternehmen nicht möglich gewesen. Die Region Leipzig/Halle habe sich als eine der wichtigsten Logistikregionen in Deutschland etabliert.