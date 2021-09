Was wird aus dem "Coffe Baum"? - Zuletzt wurde das Haus in den 1990er-Jahren instandgesetzt.

- 30.000 Menschen pro Jahr besuchten das Museum im Traditionshaus, in dem in seiner 300 Jahre währenden Geschichte viele Adelsgrößen und Promis bewirtet wurden.

- Nachdem 2018 der Pachtvertrag für die Gastronomie auslief, war auch das Museum geschlossen.

- Die Stadt will das Museum 2023 wieder eröffnen.