Nach dem Polizeieinsatz und den Ausschreitungen im Zuge des "Tag X" in Leipzig am vergangenen Wochenende werden Rücktrittsforderungen gegen den Polizeipräsidenten René Demmler laut. Wie aus einem offenen Brief der Initiative "Eltern gegen Polizeigewalt" hervorgeht, soll es während des elfstündigen Polizeikessels mehrere Übergriffe, Demütigungen und sexualisierte Gewalt gegen Demonstrierende gegeben haben. Einige Betroffene sollen minderjährig gewesen sein.

Die Initiative wirft der Polizei vor, eingekesselte Personen "an sehr intimen Stellen massiv berührt und sogar mit Taschenlampen in deren Unterwäsche geleuchtet" zu haben. Frauen und Mädchen sei bei den Durchsuchungen teilweise nur an Brüste und Po gefasst worden. "Das ist an Demütigung bis hin zur Perversität nicht mehr zu überbieten", heißt es in dem Brief.