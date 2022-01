Wissenschaftler haben erstmals die chemischen Hilferufe gestresster Bäume unter natürlichen Bedingungen nachgewiesen. Im 40 Meter hohen Kronendach des Leipziger Auwaldes konnten sie zeigen, wie die Bäume bei einem Befall durch Raupen und andere Pflanzenfresser mit Duftstoffen räuberische Insekten und sogar Vögel anlockten. Das teilte die Schiller-Universität in Jena am Mittwoch mit. Die chemischen Hilferufe seien so wirksam, dass sie die Zusammensetzung der Insektengemeinschaft im Blätterdach maßgeblich bestimmten. Dieses Wissen könnte künftig für die natürliche Schädlingsbekämpfung in Land- und Forstwirtschaft genutzt werden.