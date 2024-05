Fotografischer "Cat-Content" in schwarz-weiß begrüßt einen gleich bei Betreten des "Sächsischen Wartesaales" neben der Bahnhofsbuchhandlung "Ludwig" auf dem Leipziger Hauptbahnhof – in Gestalt einer schönen weißen Katze, umrankt von blühenden weißen Rosen. Doch die leicht konsumierbare Idylle trügt: Die weiße Katze ist in Wahrheit eine "arische" Katze, weil sie dem in Sachsen-Anhalt wohnenden Rechtsextremisten Götz Kubitschek gehört. Dessen Haustier setzte der Erfurter Fotokünstler Erik Niedling ins Bild. Bildrechte: Erik Niedling

Nun werden manche fragen: Was kann die Katze dafür? Besitzt sie eine Kontakt-Schuld? Auf einer Online-Auktion jedenfalls wollte niemand das repräsentative Bild kaufen, als man erfuhr, wessen Tier das ist. So verlaufen eben unsere Projektionen auf Lebewesen – von Menschen nicht zu reden. Der Künstler Niedling nutzt das Foto einer global gehypten Tierart um über gesellschaftliche Mechanismen nachzudenken.

Dutzende Ausstellungsorte in Leipzig

"Flucht in die Öffentlichkeit" lautet das Motto der Jubiläumsausgabe des nun mehr zehnten Fotografie-Festivals "f/stop", das manchen schon wie eine Leipziger Institution vorkommt, die mit Unterbrechungen seit 2007 existiert. Bildrechte: Nilbar Güreş, Galerie Martin Janda, Wien

Das Festival kann auf eine bewegte Geschichte und so manchen Eklat zurückblicken. Die Zuständigkeiten wechselten und dann kam Corona. Seit einigen Jahren ist "f/stop" nun in neuen Händen, in der Trägerschaft des "D21 Kunstraum Leipzig e.V.", der im Jubiläumsjahrgang an sechs größeren und 44 kleineren Ausstellungspunkten im Leipziger Innenstadtgebiet gesellschaftliche Fehlentwicklungen anprangern will.

Per Fotokunst, erklärt Constanze Müller von der Festivalleitung: "'Flucht in die Öffentlichkeit' zeigt Positionen, die sich auch um etwas kümmern. Man kann das sagen über Gesellschaft oder problematische Themen, die dann aber in der Öffentlichkeit verhandelt werden. Die Öffentlichkeit wird genutzt, um Dinge sichtbar zu machen." Bildrechte: Gabriele Stötzer und Galerie Loock, Berlin

So spürt ebenfalls im "Sächsischen Wartesaal" der Berliner Fotograf Niklas Goldbach in einer bewegenden Recherche einem in Leipzig wenig bekannten, sogenannten "Zwischengewahrsam" für Häftlinge aus DDR-Zeiten nach, der unter dem Bahnhof lag. Bildrechte: KUNSTBLATT-Verlag Dresden

Elisabeth Stiebritz und Ronny Aviram zeigen im Timonhaus, dem früheren Sitz von "Elektro Conrad", eine berührende Videoarbeit, die den Leipziger Brühl als Hemisphäre der jüdischen Leipziger Pelzhändler bis ins 20. Jahrhundert hinein kenntlich macht – heute als Teil der Leipziger Geschichte im Stadtraum ausgeblendet.

Feminismus im SM-Studio

In der Galerie der Hochschule für Grafik und Buchkunst wird es allerdings dank eines Videos der tschechischen Künstlerin Barbora Kleinhamplova bizarr. In inszenierten Bildern zeigt sie ein BDSM-Studio, in dessen Sitzungen die Texte "feministischer und post-kolonialer Theoretiker:innen" gelesenen werden, wie es im Ausstellungstext heißt. Bildrechte: Barbora Kleinhamplová

Leon Hösl, einer der beiden Kuratoren des nunmehr zehnten Fotografie-Festival "f/stop", sagt dazu: "Ein sehr privater, intimer Bereich der aber mit unseren Gesellschaftsstrukturen zusammenhängt, mit realen Machtverhältnissen. Der Protagonistin dieses Films geht es darum, ihre Arbeit als Domina auch zu verwenden, um diese Strukturen reflektieren zu lassen."

Feminismus im SM-Studio? Auch das offeriert das 10. Fotografie-Festival "f/stop" seinem Publikum, das nun nur noch seinen Weg zu den Ausstellungsorten im Leipziger Zentrum finden muss.