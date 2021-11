Im Stadtzentrum von Leipzig ist am Dienstagabend eine Frau an einer Straßenbahnhaltestelle unter ungeklärten Umständen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, konnte auch ein Notarzt die 40-Jährige nicht mehr retten. Passanten am Augustusplatz seien zuvor auf die Frau aufmerksam geworden, weil sie offensichtlich Gesundheitsprobleme hatte und Blutspuren hinterließ.