Frage: Was haben ukrainische Geflüchtete mit Prostitution zu tun?

Dorothea*: Hier hat sich etwas gezeigt, was sich schon oft vorher in vielen Kriegen und kriegerischen Auseinandersetzungen gezeigt hat: Frauen, die fliehen, sind einer erhöhten Gefahr ausgesetzt, in der Prostitution zu landen. Oft werden sie schon an der Grenze von Zuhältern angesprochen und gefragt: "Sie brauchen doch eine Wohnung, ich habe eine Wohnung." So werden Frauen oft sehr subtil und fies in die Prostitution gelockt.

*Dorothea möchte aus Sicherheitsgründen nur mit ihrem Vornamen genannt werde. Der vollständige Name ist der Redaktion bekannt.

Die Frauen werden mit falschen Versprechungen gelockt?

Ja. Teilweise wird auch gefragt: "Sie wollen doch schnell eine Arbeit finden? Wir haben da etwas für Sie." Manche sprechen es auch direkt aus, sehen Sexarbeit vor allem positiv: "Sie haben keine Ausbildung in Deutschland. Prostitution ist hier legal, da kann man schnell Geld verdienen – wie wär's denn?"

Der Verein "Sisters" klärt über Prostitution auf - auch von ukrainischen Frauen. Anne (li.) und Fania (re.) sprechen auf einer Kundgebung in Leipzig darüber, wie Männer die Not ukrainischer Frauen ausnutzen. Bildrechte: Sisters e.V.

Es gibt also Zuhälter und Freier, die die Not der Ukrainerinnen schamlos ausnutzen?

Es gibt einmal Zuhälter, die vor allem aus Profitgier handeln – und natürlich aus Frauenhass – und Frauen als Prostituierte für sich anheuern. Es gibt aber auch Freier, die direkt an ihre persönlichen Prostituierten herankommen. Es gab auch schon Geschichten, dass Frauen auf dem Weg in eine privat vermittelte Unterkunft die ersten Nachrichten von ihren potenziellen Vermietern erhielten: "Ich hoffe, Du bist schön genug, denn Du musst auch bei mir mit im Bett schlafen." Dazu Zwinkersmiley, bei denen sofort klar ist, worauf es hinausläuft. Hier nutzen Männer ganz klar die Notlage geflüchteter Frauen für sich und ihre sexuellen Bedürfnisse aus.

Wie erfährt Ihr Verein von den Schicksalen?

Es gibt zum Beispiel im Internet sehr stark frequentierte Freier-Foren, in denen sich Freier austauschen. Dort ist dann zu lesen: "Ich freue mich, dass endlich ukrainisches Frischfleisch kommt" und ganz viele weitere perfide und entmenschlichende Haltungen, die da zum Vorschein kommen. Frauen werden nicht mehr als Menschen gesehen, sondern als Ware, die zum Vergnügen der Freier dient. Manche Frauen erzählen uns auch ihre Erlebnisse. Sie sorgen sich nicht nur um sich, sondern haben Angst, dass sich Männer an ihren Töchtern vergreifen.

Der Verein "Sisters" klärt - unter anderem mit der Ortsgruppe aus Leipzig - über die Situation geflüchteter Ukrainerinnen und deren Gefährdung durch Prostitution auf. Bildrechte: Sisters e.V.

Was sind das für Männer, die sich in diesen Foren herumtreiben? Wie alt sind sie?

Über das Alter kann ich keine Antwort geben. Es gibt Schätzungen, wonach in Deutschland etwa eine Million Männer pro Tag zu Prostituierten gehen. Das ist eine riesige Zahl. Die tauschen sich dann in solchen Foren aus. In welchen Bordellen welche Frauen arbeiten, wer neu ist und wer welche Leistungen bietet. Manchmal lehnen Prostituierte Männer ab, wenn diese zu gewalttätig sind oder Dinge verlangen, die die Frauen nicht zu geben bereit sind. Das wird dann auch geteilt: "Geht nicht mehr zu der Prostituierten, dort bekommt man nicht, was man bezahlt hat" – oder ähnliche Sätze.

Gibt es auch Foren, in denen sich Frauen so über männliche Prostituierte äußern?

Davon habe ich noch nie etwas gehört. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass es die gibt. Die Zahl der männlichen Freier ist wahnsinnig viel höher als umgekehrt. Die Machtverhältnisse sind ganz andere. Dass Frauen sich darüber freuen, dass jetzt viele junge Männer kommen, die sie komplett zu ihren Gelüsten ausbeuten können – das ist uns noch nicht zu Ohren gekommen. Und ja, auf körperliche Art ist das auch etwas schwieriger. Doch während der Flüchtlingsbewegung 2015/2016 sind auch viele junge Männer hier in die Prostitution gelangt. Im Berlin am Tiergarten gibt eseinen großen Männerstrich, wo auch viele traumatisierte Geflüchtete gelandet sind.

Wie können sich Geflüchtete vor Prostitution schützen? Wie erkennen, wer sie betrügt?

Es ist ganz wichtig, dass mediale Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wird. Dass Frauen, die ankommen, wissen, in welcher Gefahr sie sind. Davor warnt ja die Polizei sogar. An den Bahnhöfen gab es extra Anzeigen an den Werbetafeln: "Passen Sie auf, mit wem sie mitgehen!" Doch dafür braucht es eben auch die Aufmerksamkeit, dass es ein Problem ist. Da läuft in Deutschland einiges schief. Dadurch, dass hier Prostitution so lax gehandhabt wird, ist es sehr leicht, in solch' eine Schiene zu rutschen.

Diese Tafel am Dresdner Hauptbahnhof warnt ukrainische Frauen vor "auffälligen Übernachtungsangeboten". Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Die einen argumentieren mit dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Andere sagen, dass sich durch die legale Prostitution in Deutschland ein Prostitutionstourismus entwickelt hat. Wie schätzen Sie das ein?

Ich glaube, hier muss dringend etwas passieren. Es wird ja immer mit dem freien Willen argumentiert: "Die Frauen wollen das doch". Wenn man sich die Frauen anschaut, die in der Prostitution landen, sind das viele, die auch vorher schon sexuelle Gewalt erfahren haben, die ökonomisch in komplett unsicheren Verhältnissen leben. Ganz viele kommen auch aus dem Ausland. Sie rutschen mehr in die Prostitution - oft aus wirtschaftlicher Not und aus einem vermeintlichen Mangel an Alternativen, als dass sie sich selbstbestimmt dafür entscheiden. Die Berichte der wenigen Frauen, die sich ohne wirtschaftliche Not und frei von Traumata für Prostitution entscheiden, werden viel zu sehr aufgebauscht. Konsens beim Sex kann niemals käuflich sein. Und niemand hat ein Anrecht auf Sex.

Was ist Ihr Rat?

Ich denke, es ist wichtig, die Vermittlung von Wohnungen über offizielle Stellen laufen zu lassen. Ich kann auch verstehen, dass man aus Verzweiflung zu einem alleinstehenden Mann in die Wohnung geht, weil man für die Kinder ein Dach über dem Kopf haben möchte. Leider habe ich keinen persönlichen Rat, weil ich die Notlage der Frauen sehe. Ich habe eher einen Rat an die Freier, dass sie reflektieren müssen, wie schrecklich unemphatisch und ausbeuterisch ihr Verhalten ist.

Doch ein individueller Rat ist eigentlich der falsche Ansatz. Kurzfristig muss in Deutschland eine andere Gesetzeslage zu Prostitution her. Wir bei "Sisters" setzen uns für das "Nordische Modell" ein. Grundsätzlich müssen sich die gesellschaftlichen Strukturen ändern, die hier und auf der ganzen Welt Frauen zur Ware und zu Objekten macht, auf die Männer nach Belieben zugreifen können.

Welche Rolle spielen Vergewaltigungen im Krieg und auf der Flucht?