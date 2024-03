Lange waren Operationssäle eine Männerdomäne. Auch am Universitätsklinikum Leipzig (UKL). Inzwischen stehen laut UKL immer häufiger Chirurginnen am Operationstisch. Ob in der Gynäkologie oder der Transplantationschirurgie - in operierenden Fächern sind am Universitätsklinikum inzwischen 185 Frauen tätig, auch in Leitungsfunktionen. Vor zehn Jahren, waren es noch 108.

Führungspositionen weiterhin männerdominiert

Katrin Semmling kommt gerade aus der Elternzeit. Als die zweifache Mutter ihre Ausbildung zur Chirurgin begann, war es noch etwas Besonderes, als Frau in ihrem Beruf tätig zu sein. "Heute hat man ein relativ ausgewogenes Verhältnis von Assistenzärzten. Aber in der Riege der Oberärzte ist es schon noch so, dass da mehr Männer tätig sind als Frauen."

"Die Medizin ist weiblicher geworden"

Den Wandel stellt auch der Medizinische Vorstand des UKL, Christoph Josten, fest. "Als ich meine Berufstätigkeit in der Unfallchirurgie begonnen habe, waren Frauen im Operationssaal in der Regel OP-Schwestern oder Anästhesistinnen." Seitdem sei die Medizin weiblicher geworden, so Josten.

Gleichstellungsbeauftrage und Gleitzeit

Dass am UKL inzwischen so viele Chirurginnen in den verschiedensten Kliniken tätig sind, liege auch daran, dass viel für die Gleichberechtigung getan werde, so Semmling. "Wir haben Gleichstellungsbeauftragte, wir haben zwei hausinterne Kitas, es wird Nachmittagsbetreuung angeboten, auch Betreuung in den Ferien. Auch sind flexible Arbeitszeiten möglich und es werden Seminare für Frauen in Führungspositionen angeboten", sagt Semmling.

Keine Männerdomäne mehr

Als die Viszeralchirurgin Nada Rayes vor mehr als 30 Jahren mit ihrer Arbeit begann, war die Chirurgie noch eine Männerdomäne. "Die Frauen haben sich den Job oft nicht zugetraut", sagt die Oberärztin und Mutter. "Wir hören auch von den Studierenden, dass das Klima im Team teilweise frauenfeindlich, sexistisch ist. Und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betrifft Frauen, während bei den Männern davon ausgegangen wird, dass das die Frauen übernehmen."

Heutzutage würden sich auch Männer Gedanken über die Work-Life-Balance machen. Man müsse die Frauen aber immer noch davon überzeugen, einen Beruf in der Chirurgie zu ergreifen.

Vorstoß gewagt

Rayes kommt aber auch zu dem Schluss, dass sich viel getan habe. Heute könnten Frauen auch während der Schwangerschaft weiter operieren. Das war lange verboten, sagt Rayes. Es gebe neue Arbeitsmodelle wie Gleitzeit und geteilte Stellen. Sie war eine der Ersten, die ein solches Modell am UKL einführte. "Erst hieß es, das klappt doch niemals und als es dann klappte, war das für alle anderen, die hinter uns liefen, kein Thema mehr." Deshalb brauche es Vorbilder, ist sich Rayes sicher.

