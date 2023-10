Bildrechte: MDR/Marco Prosch

25. Jubiläum Feiern, wenn der Arzt kommt: "In aller Freundschaft" lädt zum Fantreff nach Leipzig

27. Oktober 2023, 06:00 Uhr

Sie wollten schon immer mal in die "Sachsenklinik"? Dann aufgepasst: Am Wochenende öffnet das Set von "In aller Freundschaft" Tür und Tor und lädt zum großen Fantreffen ein. Besucherinnen und Besucher können dann ihren Serienstars ganz nah sein. Außerdem gibt es in diesem Jahr eine große Besonderheit für alle Gäste mit Behinderung.