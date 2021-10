Lichtfest Gedenken an den Mut zur friedlichen Revolution in Leipzig

Die Stadt Leipzig hat am Sonnabend mit dem Lichtfest an den Herbst 1989 erinnert. Dafür wurde das Konzept geändert, nachdem es zuletzt Kritik an einem unangemessenen Party-Charakter der Veranstaltung gegeben hatte. Statt eines Bühnenprogramms gab es eine dezentrale Lichtinstallationen auf dem Leipziger Ring.

Zuvor fand das Friedensgebet in der Nikolaikirche statt. Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Ex-Boxer Vitali Klitschko, hielt die traditionelle Rede zur Demokratie. "Auch wir in der Ukraine haben den Wunsch nach einem demokratischen Staat", sagte Klitschko in der Leipziger Nikolaikirche. Das ukrainische Volk habe einen hohen Preis für das Recht zum Aufbau einer Demokratie gezahlt. Auch in Zukunft würden die Ukrainerinnen und Ukrainer das Land aufbauen, von dem sie träumten.