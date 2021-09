Die Stiftung Wald für Sachsen hat am Freitag in Bennewitz, im Landkreis Leipzig, ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Das erklärte Ziel damals wie heute: Für naturnahen und leistungsfähigen Wald zu sorgen und auch neuen zu pflanzen. Anlässlich des Jubiläums zog die privatrechtliche Stiftung nun eine Bilanz.

Das Forsthaus Waidmannsheil in Bennewitz ist malerisch vom Planitzwald umrundet. Die Kulisse lässt Henrik Lindner, Geschäftsführer der Stiftung Wald für Sachsen, strahlen. Man könne durchaus Erfolge verzeichnen, sagte er MDR SACHSEN. 1.200 Hektar Wald wurden seit Stiftungsgründung 1996 im Freistaat aufgeforstet. Über fünf Millionen Bäume gepflanzt. Doch das Ziel von 30 Prozent mehr Wald, wie im Bundesdurchschnitt, sei noch nicht erreicht, so Lindner.

Hier liege deshalb ein Schwerpunkt der Stiftungsarbeit. Zahlreiche Projekte wurden dabei angepackt. So seien das Röthaer Holz, die Flächen am Störmthaler See, das Pereser Holz in Groitzsch aufgeforstet worden, zählt Steinbach die neuen Wälder auf. Auch in Nordsachsen hat die Stiftung Wald aufgeforstet, in Gruna und Taucha.