Bei Umbauarbeiten ist im Alten Rathaus Leipzig eine Bierflasche hinter einer Holzvertäfelung freigelegt worden. Der damaligen Tischlermeister hatte während seiner Arbeiten an der Wandverkleidung am 13. März 1909 neben den Namen der Arbeiter auch einen Hinweis auf das Wetter damals gegeben, sagte die stellvertretende Direktorin des Stadtgeschichtlichen Museums, Ulrike Dura. Der sorgfältig eingerollte Zettel lag in einer braunen Halbliter-Bierflasche mit Bügelverschluss. Darauf stand in der damals üblichen Sütterlinschrift geschrieben: