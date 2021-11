Am vergangen Mittwoch hat die Polizei in Wurzen einen toten Säugling gefunden. Wie die Beamten am heutigen Dienstag mitteilten, wurde die Leiche in einer Wohnung gefunden. Eine 32 Jahre alte Frau und 23-Jähriger wurden vor Ort wegen dringendem Tatverdachts festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen den neugeborenen Sohn zu einem noch nicht genau feststellbaren Zeitpunkt nach der Geburt getötet zu haben. Sie sitzen beide in Untersuchungshaft.