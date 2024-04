Bildrechte: MDR/Barbara Brähler

Drei, zwei, eins - meins Auktion: Versteigerung von Fundsachen in Leipzig

27. April 2024, 19:28 Uhr

Im Leben kann jeder von uns so einiges verlieren. Mal sind es die Hausschlüssel, mal das Handy oder die Sportsachen, die aus Versehen und völlig ungewollt liegen gelassen werden. In der Regel landen diese Dinge beim Fundbüro. Damit dort die Lager nicht aus allen Nähten platzen, kommt das Besitzlose von Zeit zu Zeit unter den Hammer. So geschehen am Sonnabend in Leipzig.