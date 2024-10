Die Polizei in Leipzig hat am Sonntagvormittag rund 80 Fans der BSG Chemie am Völkerschlachtdenkmal in Gewahrsam genommen. Den Angaben nach hatten sie gegen 9:45 Uhr das Auto eines Lok Leipzig-Fans angegriffen und beschädigt. Der Fahrer konnte in seinem Auto fliehen und sei nicht zu Schaden gekommen.