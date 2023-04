Das Zünden eines Nebeltopfes in einer Station des Leipziger Citytunnels am Sonnabend könnte für einen Fußballfan teure Folgen haben. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, war die Rauchwolke in eine Tunnelröhre gezogen und hatte mehrere Brandmelder ausgelöst. In der Folge wurde der S-Bahn-Verkehr eingestellt. 22 Züge verspäteten sich.

Ein Fußballfan hat am Sonnabend in einer Station des Leipziger City-Tunnels einen Nebeltopf gezündet und damit den Verkehr lahmgelegt. Die Folge: 22 Züge hatten Verspätung. (Archivbild) Bildrechte: dpa