Bei der Verkehrskontrolle vor dem DFB-Pokal-Spiel am Mittwochabend wurden 375 Strafzettel wegen Falschparkens verteilt.

Die Situation rund ums Stadion entspannt sich nach Angaben des Leipziger Stadtsprechers allmählich.

Leipzig will besser über die Park-and-Ride-Parkplätze informieren und die Plätze besser ausstatten.



Ausverkaufte Stadion, volle Parkplätze und Stau rings um die Jahnallee in Leipzig. Stadion. Ein übliches Bild an einem Fußball-Abend. So auch am Mittwoch beim DFB-Pokal-Viertelfinale, RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Und wie immer hatte die Polizei Leipzig den Verkehr im Blick und Parksünder im Fokus. Am Ende des Abends hatten sie 375 Strafzettel wegen Falschparkens verteilt, acht Autos mussten abgeschleppt werden, wie die Polizei mitteilte. Vor allem mitten im Auwald, am Marienweg, wurden die Parksünder ertappt. Sie hatten ihre Fahrzeuge einfach auf den Rasen abgestellt.