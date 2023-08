Für RB Leipzig steht am Freitagabend 20:30 Uhr das erste Heimspiel der Bundesliga-Saison gegen Stuttgart an. Wie das Leipziger Ordnungsamt mitteilte, wird ein erweiterter Sperrkreis um das Stadion getestet. Das soll den An- und Abreiseverkehr mit Bus und Bahn reibungsloser gestalten und den Autoverkehr im Waldstraßenviertel minimieren.