Leipziger nennen das Gebäude meist Gästehaus am Park. Der offizielle Name lautete jedoch "Gästehaus des Ministerrates und Politbüros der DDR". Es wurde 1968 von SED-Staatschef Walter Ulbricht in Auftrag gegeben und ab 1969 vorrangig zu Messezeiten als Treffpunkt für Politiker und Wirtschaftsvertreter genutzt. Auch DDR-Staatschef Erich Honecker empfing hier - abgeschirmt und hinter verschlossenen Türen - Gäste wie 1983 den bayerischen Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß. Nach 1989 war das sechsgeschossige Haus am Clara-Zetkin-Park kurzzeitig ein Hotel,. Das schloss aber 1995. Danach verfiel der Komplex zusehends und wurde zu einem sogenannten "Lost Place", einem verlorenen oder verlassenen Ort.