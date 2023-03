Leipzigs letztes traditionelles Kaufhaus der Stadt soll am 30. Juni schließen. Das teilte der Konzern am Montag mit. Die Kaufhausstandorte in Chemnitz und Dresden sollen demnach erhalten bleiben. "Für Leipzig ist die Schließung von Galeria Karstadt Kaufhof enttäuschend, vor allem für die engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es ein herber Schlag", sagte Wirtschaftsdezernent Clemens Schülke. Man stehe vor der Aufgabe, die Innenstadt neu auszurichten. Vor rund vier Jahren hatte bereits das historische Karstadt-Warenhaus geschlossen. In Einkaufszentren gebe es derzeit einigen Leerstand.