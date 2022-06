VielFalterGarten Schmetterlingsworkshop im Leipziger Friedenspark

Hauptinhalt

In Deutschland flattern laut BUND etwa 3.700 Schmetterlingsarten. Aber die menschengemachte Zerstörung der Natur zerstört auch Lebensräume der Schmetterlingen. Viele heimische Schmetterlingsarten stehen auf der Roten Liste bedrohter Tierarten. Sie leiden unter dem Verlust ihrer Lebensräume, Umweltgiften, dem Klimawandel und naturfeindlichen Monokulturen in Land- und Forstwirtschaft. Ein Schmetterlingsworkshop gibt am Freitag Einblick in die biologische Vielfalt in den Park- und Grünanlagen von Leipzig.