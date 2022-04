Auf dem Gelände des soziokulturellen Zentrums "Budde-Haus" in Leipzig hat am Sonntag ein Trödelmarkt rund um den Garten stattgefunden. Wie die Veranstalter mitteilten, richtete sich der Second-Hand-Markt an Gartenfreunde, die nicht nur Pflanzen zu verschenken und zu tauschen hatten, sondern auch Gartengegenstände, Blumenzwiebeln oder Bücher verkaufen wollten. Insgesamt waren etwa zehn Stände auf dem Gelände, darunter auch Vertreterinnen und Vertreter eines Bio-Hofes und vom Verein "Naturgarten Leipzig" - mehrheitlich jedoch Privatpersonen.