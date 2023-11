Infolge einer Havarie an einer Gasleitung in der Prager Straße in Leipzig ist Erdgas ausgetreten. Die Feuerwehr ist zur Gefahrenabwehr im Einsatz. Sie empfiehlt allen Anwohnerinnen und Anwohnern: "Meiden Sie das betroffene Gebiet. Werfen Sie keine brennenden Zigaretten und Streichhölzer weg. Halten Sie Türen und Fenster geschlossen und schalten Sie gegebenenfalls Ventilatoren und Klimaanlagen aus." Noch sei unklar, ob evakuiert werden müsse. Feuerwehr und eine Tiefbaufirma sind in der Prager Straße, um das Leck zu schließen.

Bildrechte: EHL Media