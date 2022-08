Preisanstiege Leipzigs Gastronomen klagen über hohe Preise durch Inflation

Eigentlich sollte nach zwei Jahren Corona-Flaute in der Gastronomie in diesem Jahr wieder ein bisschen heile Welt einkehren. Die Menschen sind hungrig auf Stunden in Bars, Restaurants und Kneipen. Doch steigende Preise stellen sich der Rückkehr zur Normalität in den Weg. Und darüber klagen nicht nur Gäste, sondern auch Gastronomen.