Neun weiße Anzüge liegen auf dem Bürgersteig gegenüber der Russischen Botschaft in Leipzig-Gohlis. Neun Namen, die an diesem Tag noch einmal eine Geschichte bekommen. Von diesen neun Journalistinnen und Journalisten weiß man, dass sie in den vergangenen Wochen Opfer des russischen Angriffskrieges in der Ukraine geworden sind.

Schröder ist nicht der Einzige, der die vom Deutschen Journalistenverband angemeldete Kundgebung nutzt, um sich gegen den Krieg in der Ukraine zu positionieren. Auch Michael Kölsch ist da. Er ist Honorarkonsul von Liberia und hat einen offenen Brief dabei, den mit ihm 17 seiner Kollegen unterschrieben haben, unter anderem aus Ghana, Ungarn, Großbritannien Nordirland und Rumänien.

Grundsätzlich würden Diplomaten ja eher im verborgenen Arbeiten, sagt Kölsch, aber die aktuelle Situation sei so einzigartig, dass es legitim sei, als Diplomat einen offenen Brief zu schreiben.

Wir müssen darauf hinweisen, wie unendlich brutal und menschenverachtend dieser Angriffskrieg ist und dass der russische Präsident nicht nur unendliches Leid über die Menschen in der Ukraine bringt, sondern auch über die Menschen in Russland.

Das Schreiben sei der Russischen Botschaft per Einschreiben am 22. April zugegangen. Eine Antwort habe er noch nicht.

Der Vorstandsvorsitzende des DJV Sachsen-Anhalt wirft stellvertretend auch für die Landesverbände Sachsen und Thüringen das Protestschreiben des Journalistenverbandes in den Briefkasten der Russischen Botschaft in Leipzig - erst nach dem offiziellen Ende der Kundgebung.

Der Vorstandsvorsitzende des DJV Sachsen-Anhalt wirft stellvertretend auch für die Landesverbände Sachsen und Thüringen das Protestschreiben des Journalistenverbandes in den Briefkasten der Russischen Botschaft in Leipzig - erst nach dem offiziellen Ende der Kundgebung.

Der Vorstandsvorsitzende des DJV Sachsen-Anhalt wirft stellvertretend auch für die Landesverbände Sachsen und Thüringen das Protestschreiben des Journalistenverbandes in den Briefkasten der Russischen Botschaft in Leipzig - erst nach dem offiziellen Ende der Kundgebung. Bildrechte: MDR/Grit Grimmer

Am Ende der Veranstaltung wenden sich die versammelten Journalisten und Journalistinnen in einem Schreiben an den Russischen Generalkonsul Andrej Dronov. Darin fordern sie ein Ende der Ermordung von Medienschaffenden sowie Pressefreiheit in der ganzen Welt. Den Brief werfen sie, nach der offiziellen Auflösung der Veranstaltung, in den Briefkasten der Botschaft. Denn nun dürfen sie auch wieder die Straßenseite wechseln.