Im Polizeirevier Dimitroffstraße im Leipziger Zentrum ist am Montag ein Brief mit einer unbekannten weißen Substanz eingegangen. Nach Polizeiangaben wurde die Feuerwehr gegen 12:45 Uhr alarmiert und untersuchte den Stoff. Um was es sich bei dem Pulver handelt, sei derzeit unklar. Die Polizei ermittelt den Absender.

Bildrechte: xcitepress

Auch Schulen betroffen

Im Gerda-Taro-Gymnasium gab es am Montagvormittag ebenfalls einen Gefahrguteinsatz. In der Schule traf laut Polizei eine Sendung mit mehreren Päckchen eines unbekannten weißen Stoffes ein, woraufhin mehrere Personen über Atemwegsreizungen klagten. Feuerwehr und Polizei rückten an, Spezialkräfte sichteten den Stoff, fünf Personen wurden vorsorglich vom Rettungsdienst behandelt. Der Unterricht lief nach Angaben des Landesamtes für Schule und Bildung weiter, die Schule musste nicht geräumt werden.

Sechs Einsätze in der vergangenen Woche

Dies sei bereits der achte Vorfall dieser Art in den vergangenen Tagen, teilte die Polizei mit. Erst am Sonnabend war ein Brief mit unbekanntem Pulver im Polizeirevier Leipzig Grünau aufgetaucht. Laut Polizei sei die Substanz ungefährlich. Eine genaue Analyse stehe noch aus.

Bereits am Donnerstag hatte es drei Gefahrguteinsätze der Feuerwehr an Schulen und Polizeidienststellen gegeben. Am Freitag waren zwei weitere Vorfälle hinzugekommen. Die Sendungen konnten alle als ungefährlich eingestuft werden. Die Polizei ermittelt.