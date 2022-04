Das Umweltbundesamt hat die "Gehzeugparade" in Leipzig für den Preis der Europäischen Mobilitätswoche nominiert. Der Preis wird am Montag, 25. April zum ersten Mal verliehen. Die Leipziger Aktion ist in der Kategorie "Bests Mobilityaction" nominiert. Die anderen Preiskategorien lauten "Bestes EMW-Programm großer Kommunen", "Bestes EMW-Programm kleiner Kommunen", "Innovativste Aktion in der EMW".