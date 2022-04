Einkommens-Gefälle Leipzig hat das niedrigste Pro-Kopf Einkommen in Sachsen

Arm, aber sexy. Was für Berlin galt, ist beim Einkommen auch auf Leipzig übertragbar. Die Stadt hat das niedrigste verfügbare Einkommen in privaten Haushalten pro Person in Sachsen, zeigt ein Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Auch andere Landkreise in Sachsen bleiben unter dem Bundesdurchschnitt.