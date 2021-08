Der Freistaat Sachsen wird die Planungen für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig finanziell unterstützen. Das Kabinett habe am Dienstag beschlossen, für die Planungen des Denkmals bis zu 50.000 Euro zur Verfügung zu stellen, teilte der Leipziger SPD-Abgeordnete im Sächsischen Landtag, Holger Mann, mit. Die Stadt werde einen würdigen Ort für das Denkmal zur Erinnerung an die Friedliche Revolution finden, so der Leipziger Mann. Wichtig sei aber auch das lebendige Erinnern. Schon jetzt würden viele junge Menschen die Montagsdemos im Herbst 1989 nur aus Erzählungen ihrer Großeltern kennen.