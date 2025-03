Die Besitzerin der 15.000 Euro, die eine Leipzigerin in einem ICE entdeckt hat , ist gefunden. Wie die Bundespolizei mitteilte, hat sich eine 34-Jährige aus Schleswig-Holstein gemeldet. Sie war davon ausgegangen, das Geld sei gestohlen worden. Das hatte sie auch bei der Bundespolizei so angezeigt.

Nach zahlreichen Medienberichten über den Fund des Geldes konnte die Frau glaubhaft machen, die rechtmäßige Besitzerin zu sein. "Nach einem Abgleich der Angaben, darunter eine detaillierte Beschreibung des Geldbeutels, konnte sie zweifelsfrei als rechtmäßige Eigentümerin identifiziert werden", so die Bundespolizei. Die Frau gab an, das Geld für den Kauf eines Autos vorgesehen zu haben. Verstaut war es in einem pinker Brustbeutel mit Disney-Prinzessinnen. Den hatte eine 33 Jahre alte Frau aus Leipzig im ICE von Hannover nach München gefunden und bei der Bundespolizei abgegeben.