Die Kooperative Landwirtschaft Leipzig (KoLa) ist ein soziales, wirtschaftliches und ökologisches Experiment in einer europaweit einzigartigen Dimension: Auf 35 Hektar Land wird hier Gemüse angebaut, bis zu 3.000 Haushalte will die KoLa damit wöchentlich versorgen. Frisch, saisonal und ökologisch lautet die Maxime der Genossenschaft.

Das Gelände der KoLa ist ein großer, platter Acker in Taucha bei Leipzig. Zusätzlich gibt es zwei Hallen, vier Tunnel, die als Gewächshaus dienen und in denen Tomaten, Paprika, Gurken und Auberginen wachsen. Dazu zahllose Reihen, in denen Salat, Fenchel, Kohlrabi oder Kürbis gedeihen. Der Gemüseanbau folgt strengen ökologischen Standards. Das bedeutet auch: keine Pestizide, möglichst wenig Technikeinsatz, dafür viel Handarbeit.

Die KoLa wurde vor knapp vier Jahren gegründet. Die meisten der Gründer sind um die 30 Jahre alt, viele stammen aus Süd- oder Westdeutschland, sind auf elterlichen Gemüsebaubetrieben groß geworden. So ist Gründungsmitglied Jan-Felix Thon zum Beispiel nach Sachsen gekommen, weil es hier noch Land gab, um solidarisches Wirtschaften zu erproben. Seine Ideen konnte er im Kleinen bereits vor mehr als zehn Jahren in der Solidargemeinschaft "Rote Beete" in Taucha umsetzen. Die Kirchgemeinde zeigte sich von den Ideen überzeugt und stellte dafür große Landflächen zur Verfügung. So ist Jan-Felix Thon schließlich bei der "Roten Beete" ausgestiegen, um die KoLa zu gründen und seine Ideen weiterzuführen.