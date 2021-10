Eineinhalb Jahre nach seiner Rettung in Leipzig hat sich der Corona-Intensivpatient Felice Perani bei bei Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer für die Hilfe in Deutschland bedankt. "Sie haben mir das Leben gerettet", sagte der Italiener bei einem Empfang der deutschen Botschaft am Montagabend in Rom. Mit Tränen in den Augen richtete der Lehrer seine Worte an das Pfelgepersonal, an Ärztinnen und Ärzte in Sachsen: