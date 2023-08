Am Leipziger Landgericht startet heute der Prozess gegen einen 21-Jährigen. Dieser ist laut Gericht der Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt. Der Angeklagte soll im Jahr 2022 in mehrere Schlägereien verstrickt gewesen. Bei einer dieser Schlägereien im Juli vergangenen Jahres seien der Angeklagte und ein 34-Jähriger vor einem Studentenkeller in Leipzig in Streit geraten.

Vor dem Landgericht Leipzig muss sich ein 21 Jahre alter Mann wegen Körperverletzung mit Todesfolge verantworten. (Archivbild) Bildrechte: dpa