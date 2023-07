Bei der Wahl brauchen die Vertrauensleute mindestens 36 Stimmen des Stadtrats. AfD-Mann Kühne ist jedoch bereits bei drei Wahlgängen durch die anderen Ratsfraktionen abgelehnt worden. Am Mittwoch will der Leipziger Stadtrat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause einen weiteren Wahlversuch starten.

Warum werden Schöffinnen und Schöffen in Sachsen neu gewählt? In diesem Jahr werden bundesweit die Schöffinnen und Schöffen für die Amtszeit 2024 bis 2028 neu gewählt. Jede Bürgerin und jeder Bürger zwischen 25 und 70 Jahren, der straffrei ist und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, kann sich zum Schöffen berufen lassen. Schöffinnen und Schöffen üben das Richteramt während der Hauptverhandlung in vollem Umfang und mit dem gleichen Stimmrecht wie Berufsrichterinnen und Berufsrichter aus. Sie entscheiden, ob Angeklagte verurteilt werden und wie hoch das Strafmaß ausfällt. Für die Berufung der Schöffen ist ein Wahlausschuss zuständig, der sich aus einem Amtsrichter, einen Verwaltungsbeamten sowie sieben Vertrauenspersonen zusammensetzt. Der Gemeinderat oder Kreistag wählt diese Vertrauenspersonen aus der Einwohnerschaft des jeweiligen Amtsgerichtsbezirks. Sächsische Staatskanzlei

AfD-Mann Kühne wirft Stadtrat undemokratisches Verhalten vor

Schon einmal saß Jörg Kühne als Vertrauensperson im Leipziger Schöffen-Wahlausschuss. Damals ist die Wahl Kühne zufolge unproblematisch verlaufen. Doch dieses Mal findet sich keine Mehrheit für ihn. Die AfD wirft den anderen Stadtratsfraktionen deswegen vor, ihr die demokratische Teilhabe zu verweigern. "Mir ist schon klar, dass es sich um meine Partei handelt. Aber ich bin und arbeite nun mal in dieser Partei", sagt Kühne. Auch würden die Stadtbezirksbeiräte der AfD regelmäßig nicht durch den Leipziger Stadtrat abgelehnt. Der AfD-Stadtrat Jörg Kühne kann nicht verstehen, warum er nicht wieder in den Schöffen-Wahlausschuss gewählt wird. Bildrechte: dpa

Die anderen Parteien seien wie seine Partei von der Bürgerschaft demokratisch gewählt worden, betont Kühne: "Wir müssen uns alle nicht lieben, aber wir haben die Aufgabe für die Bürgerschaft, das umzusetzen, was möglich und nötig ist." Kühne wolle sich auch am kommenden Mittwoch der Wahl stellen. Der Parteihintergrund sollte im Schöffen-Wahlausschuss laut Kühne keine Rolle spielen: "Ich habe dort nicht vor, AfD-Politik zu gestalten. Sollte ich am Mittwoch dann doch gewählt werden, bin ich dort, um meine Aufgabe zu erledigen."

Rechtsextremismus-Forscher: AfD will extreme Positionen normalisieren

Dass die AfD keine Mehrheit zusammenbekommt, sei eine klare Abgrenzungsstrategie der anderen Fraktionen, sagt Johannes Kieß von der Uni Leipzig. Er forscht zu Rechtsextremismus und antidemokratischen Einstellungen: "Demokratische Parteien haben das gute Recht zusagen, dass diese Person nicht vertretbar ist und sie diese nicht in so einer Kommission haben wollen."

Die AfD will rechtsextreme Positionen normalisieren und sich in der lokalen Politik verankern. Aufbauend darauf will die Partei auch Landtags- und Bundestagswahlen gewinnen. Johannes Kieß Extremismusforscher an der Uni Leipzig