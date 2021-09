Das Thema Männer und Gewaltbetroffenheit hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen, erklärt Enrico Damme von der Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz. Die Stelle kümmert sich um die Umsetzung von Zufluchtsorten und will die Sensibilität der Öffentlichkeit und der Politik erhöhen, so der Pressesprecher. Immer mehr Männer hätten sich in den letzten Jahren gemeldet, meint Damme. In Sachsen sind die Männerschutzwohnungen Damme zufolge zu zwei Dritteln ausgelastet. Derzeit werde mit Wartelisten gearbeitet, weil sich so viele Männer melden. Die Betroffenen kommen dabei aus allen Schichten der Gesellschaft: "Vom Arbeitslosen bis zum Akademiker, vom Industriearbeiter bis zum Verwaltungsleiter", erklärt der Pressesprecher.