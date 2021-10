Ähnlich wie jedes Kind zu Weihnachten hat auch das Leipziger Gewandhaus einen Wunschzettel. "Diese Liste haben wir bei unserem Freundeskreis hinterlegt. Dort stehen Instrumente drauf, die wir benötigen. Mit Mitgliedsbeiträgen und Sonderspenden werden sie bezahlt", teilte Gewandhaus-Sprecher Dirk Steiner mit. Ein Herzenswunsch, der schon lange auf der Liste stand, war ein Steinway-Flügel. Allerdings kostet der stolze 182.000 Euro. Umso mehr freuten sich die Verantwortlichen, dass dieser Wunsch nun ganz unverhofft in Erfüllung ging. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Das Gewandhaus in Leipzig zählt zu den renommiertesten Konzerthäusern der Welt. Bildrechte: MDR/Marco Prosch

Es handle sich um Reingard Beyer, die als Wissenschaftlerin an der Uni Leipzig gearbeitet habe, sagte Steiner. Das Nachlassgericht habe Ende vergangenen Jahres den Freundeskreis informiert. Das Geld sei danach gleich für einen neuen Steinway-Flügel eingeplant worden. "Wir waren dann mit unserem Intendanten, dem Orchestervorstand und mehreren Pianisten bei Steinway in Hamburg und haben einen Flügel ausgewählt. Am 24. September wurde er bei einem Konzert im Gewandhaus eingeweiht", sagte Steiner, der sich nicht daran erinnern kann, dass jemals eine derart große Summe gespendet wurde.