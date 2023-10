Das Leipziger Gewandhaus feiert am Wochenende mit zwei Konzerten das 50-jährige Bestehen seines Kinderchors. "Mich freut, dass es diesen Kinderchor nach wie vor in diesem Hause gibt, dass er so lebendig ist und auch so gewürdigt wird von dem Publikum", sagte der Leiter des Ensembles, Frank-Steffen Elster. Zum Geburtstag wollen Elster und die Chorkinder am Samstag zeigen, was den Chor und dessen Repertoire ausmacht.