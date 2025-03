Bildrechte: MDR/Andreas Lander

24. März 2025

Mit einem Demokratie-Wochenende startet das Gewandhaus in die Saison 2025/26. Bei der Präsentation am Montag in Leipzig kündigte Direktor Andreas Schulz zwei Schwerpunkte an: die Reihe "Tacheles" zum Jahr der jüdischen Kultur 2026 in Sachsen und eine Hommage an den estnischen Komponisten Arvo Pärt. Zu erleben sind Stars wie Lang Lang, Anne-Sophie Mutter, Igor Levit oder Matthias Goerne, Angebote für die ganze Familie und die neue Reihe "ConFusion" in dem Programm mit 230 Veranstaltungen.