24. März 2025, 16:27 Uhr

Mit einem Demokratie-Wochenende startet das Gewandhaus in die Saison 2025/26. Bei der Präsentation am Montag in Leipzig kündigte Direktor Andreas Schulz zwei Schwerpunkte an: die Reihe "Tacheles" zum Jahr der jüdischen Kultur 2026 in Sachsen und eine Hommage an den estnischen Komponisten Arvo Pärt. Zu erleben sind Klavier-Stars wie Lang Lang, Igor Levit und Martha Argerich, Angebote für die ganze Familie und die neue Reihe "ConFusion". Beim Jahresausklang mit Beethovens 9. Sinfonie steht erstmals eine Frau am Pult.