Gleichzeitig wurde auch der Wirtschaftsplan für 2025 vorgestellt und der sieht erhöhte Investitionskosten vor. So plant die Stadt im Jahr 2025 rund 450 Millionen Euro zu investieren. Schwerpunkte sind der Schulbau mit 174 Millionen Euro und die Verkehrsinfrastruktur mit 40 Millionen Euro. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) betont: „Daher ist jeder Euro, den die Stadt auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ausgibt, nicht nur ein Gewinn für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch ein wichtiger Impuls für die regionale Wirtschaft. Mit den steigenden Investitionen in diesem Jahr senden wir ein klares Zeichen an die heimische Wirtschaft.“